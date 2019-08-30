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РИА Новости

Медведев призвал ужесточить штрафы за незаконный сброс сточных вод

16:51 30.08.2019 (обновлено: 18:33 30.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ужесточить систему контроля и штрафы за несанкционированный сброс сточных вод.
В ходе совещания о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги он напомнил, что до 2024 года предстоит втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в эту реку и ее притоки. Это предусмотрено федеральным проектом "Оздоровление Волги".
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Таких показателей предполагается достичь, прежде всего, за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений, уточнил премьер. На эти цели предусмотрено более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов - из федерального бюджета, добавил глава кабмина.
"При этом мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий - как от предприятий, так и от отдельных граждан", - заявил Медведев.
Глава кабмина напомнил, что непосредственно в бассейне Волги проживает беспрецедентно большое число людей - по сути, треть населения страны. "Хочу сказать о главном - о нашей ответственности за ситуацию вокруг Волги, конечно, об ответственности абсолютно на всех уровнях", - заявил он.
Премьер отметил, что задача реализуемого с 2018 года федерального проекта "Оздоровление Волги" заключается как раз в том, чтобы свести к минимуму, а по возможности - окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой реке европейской части России.
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Проект "Оздоровление Волги" является частью нацпроекта "Экология". В нем принимают участие 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва. Всего на реализацию этого федерального проекта предусмотрено финансирование в размере 205 миллиардов рублей на период до 2024 года. В этом году из федерального бюджета выделено 17,6 миллиарда рублей, большая часть из которых - 15,6 миллиарда - предназначена для работ, направленных на сокращение доли загрязненных сточных вод.
Ключевой задачей федерального проекта является строительство, реконструкция или модернизация очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод. Планируется, что этот показатель к 2024 году будет снижен в три раза - до 1,05 кубического километра.
Проект по оздоровлению Волги предусматривает строительство комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы, строительство и реконструкцию 89 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, ликвидацию или рекультивацию 43 объектов накопленного экологического вреда. Также в результате его реализации планируется осуществить расчистку и дноуглубление не менее 281 километра каналов-рыбоходов, восстановить не менее 26,9 тысячи гектаров водных объектов Нижней Волги, расчистить там участки протяженностью 319 километров, поднять и утилизировать 95 затонувших в акватории Волги судов. Кроме того, предполагается обеспечить экологическую реабилитацию 1,5 тысячи гектаров водных объектов Нижней Волги.
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