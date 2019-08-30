Россия и Монголия подпишут новый договор о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на встрече 3 сентября планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По итогам переговоров состоится подписание, в том числе лидерами, нового межгосударственного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, подготовлен весьма солидный пакет межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов, которые будут подписаны в ходе визита", - рассказал Ушаков журналистам.

В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Гордеев, министр энергетики Александр Новак, президент "Роснефти" Игорь Сечин и другие. "Достаточно такая солидная делегация страны", - заметил помощник президента.

По словам Ушакова, в рамках визита Путина запланированы переговоры в узком и расширенном составе, отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.

Лидеры РФ и Монголии обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.

Кроме этого, в рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.