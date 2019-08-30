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РИА Новости

Россия и Монголия подпишут новый договор о стратегическом партнерстве

16:43 30.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга на встрече 3 сентября планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"По итогам переговоров состоится подписание, в том числе лидерами, нового межгосударственного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, подготовлен весьма солидный пакет межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов, которые будут подписаны в ходе визита", - рассказал Ушаков журналистам.
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В составе российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Гордеев, министр энергетики Александр Новак, президент "Роснефти" Игорь Сечин и другие. "Достаточно такая солидная делегация страны", - заметил помощник президента.
По словам Ушакова, в рамках визита Путина запланированы переговоры в узком и расширенном составе, отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.
Лидеры РФ и Монголии обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, и обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, - пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.
Кроме этого, в рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.
Как отметил Ушаков, Путин прилетит в Улан-Батор из пострадавшей от паводка Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы. "Кстати, монголы в инициативном порядке оказали содействие населению нашего региона, предоставив 4,5 тонны гуманитарной помощи, в основном палатки, теплые вещи и часть продовольствия", - рассказал помощник президента.
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