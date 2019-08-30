Медведев встретится с премьером Госсовета Китая

"17 сентября состоится встреча премьеров двух стран - Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии встречи Владимира Путина с заместителем премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа на полях ВЭФ.

По словам Ушакова, это будет его первый визит в Россию в нынешнем качестве, а 16 сентября в Санкт-Петербурге вице-премьер Максим Акимов и Ху Чуньхуа проведут очередное заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.