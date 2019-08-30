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РИА Новости

Медведев встретится с премьером Госсовета Китая

16:40 30.08.2019 (обновлено: 16:50 30.08.2019)
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© Алексей НикольскПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© Алексей Никольск
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян проведут встречу 17 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"17 сентября состоится встреча премьеров двух стран - Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии встречи Владимира Путина с заместителем премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа на полях ВЭФ.
По словам Ушакова, это будет его первый визит в Россию в нынешнем качестве, а 16 сентября в Санкт-Петербурге вице-премьер Максим Акимов и Ху Чуньхуа проведут очередное заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Владимир Путин
16:35РИА Новости
Путин встретится с вице-премьером Госсовета Китая на полях ВЭФ
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Ли КэцянДмитрий МедведевКитайРоссияВ мире
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