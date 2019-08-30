Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии доставили в больницу

ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Пострадавших при вынужденной посадке частного Ан-2 доставили в республиканскую больницу в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Вертолет Ми-8 совершил посадку в аэропорту города Якутск, пострадавших доставили в республиканскую больницу номер 2 для осмотра и оказания необходимой помощи. Для оказания психологической помощи с родственниками пострадавших и погибших привлечены два психолога", - сообщает пресс-служба.