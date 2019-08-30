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РИА Новости

Пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии доставили в больницу

16:37 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 авг – РИА Новости. Пострадавших при вынужденной посадке частного Ан-2 доставили в республиканскую больницу в Якутске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"Вертолет Ми-8 совершил посадку в аэропорту города Якутск, пострадавших доставили в республиканскую больницу номер 2 для осмотра и оказания необходимой помощи. Для оказания психологической помощи с родственниками пострадавших и погибших привлечены два психолога", - сообщает пресс-служба.
По уточненной информации ГУ МЧС, при вынужденной посадке частного Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека, всего на борту воздушного судна находились семеро.
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Ан-2МЧС РФЯкутияЯкутскПроисшествия
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