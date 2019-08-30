Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

"Ректором Московской духовной академии с титулом Звенигородский становится епископ Питирим (Творогов), управлявший до того Душанбинской епархией. Душанбинская кафедра поручается по совместительству епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале, комментируя итоги Синода.

"Архиепископ Верейский Амвросий, назначенный на прошлом Синоде ректором Сретенской духовной семинарии, сегодня также становится наместником Сретенского монастыря", - добавил он.

Ранее Священный Синод принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия.

Кроме того, на заседании в пятницу Синод совершил еще ряд кадровых перестановок, о которых журналистам рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В частности, Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Cимбирского и Новоспасского Анастасия "о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия" и назначил главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа.

"В свою очередь, Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу, в то время как Архангельскую митрополию определено возглавить епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию. Временное управление Волгодонской епархией было поручено митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, главе Донской митрополии", - сказал Легойда.

На вакантную кафедру Сызранской епархии (Самарская митрополия) был избран игумен Леонтий (Козлов), наместник мужского монастыря во имя Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма города Екатеринбурга, с освобождением его от занимаемой должности.

Ряд архиереев были назначены и в зарубежные епархии Русской православной церкви. Так, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу было вверено также управление Филиппино-Вьетнамской епархией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Митрополит Венский и Будапештский Иоанн был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

"Кроме того, викарным епископом Одинцовским был избран наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Порфирий (Шутов)", - сообщил Легойда.