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РИА Новости
Культура

Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino

16:47 30.08.2019
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© AP Photo / Zsolt Szigetvary/MTI Музыкант и певец Ману Чао
Музыкант и певец Ману Чао
© AP Photo / Zsolt Szigetvary/MTI
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
Оригинальный альбом, разошедшийся по всеми миру миллионными тиражами, был записан в 1998 году и посвящен проблеме переселения народов.
Ману Чао записал новую версию песни Clandestino с участием певицы Калипсо Роуз (из Тринидада и Тобаго), которая добавила от себя слова о беженцах, пытающихся добраться до Европы морским путем.
Вторая ранее не издававшаяся песня – Bloody Bloody Border об условиях жизни мигрантов в Аризоне на юго-западе США.
Появилась еще одна композиция Roadies Rules, которую Ману Чао создал совместно с Рено Летангом.
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