Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, . Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.

Оригинальный альбом, разошедшийся по всеми миру миллионными тиражами, был записан в 1998 году и посвящен проблеме переселения народов.

Ману Чао записал новую версию песни Clandestino с участием певицы Калипсо Роуз (из Тринидада и Тобаго), которая добавила от себя слова о беженцах, пытающихся добраться до Европы морским путем.

Вторая ранее не издававшаяся песня – Bloody Bloody Border об условиях жизни мигрантов в Аризоне на юго-западе США.