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РИА Новости

Американка лишилась ног и пальцев на руках из-за укуса собаки

16:30 30.08.2019 (обновлено: 17:20 30.08.2019)
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© JchuckСобака с костью
Собака с костью
© Jchuck
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жительнице Оклахомы Кетрин Робертс ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, которая попала в организм через слюну ее собаки, сообщил телеканала Oklahoma News 4.
Поначалу 60-летняя женщина испытывала симптомы гриппа, однако спустя месяц ей стало сложно передвигаться: начала отказывать правая нога. По истечении нескольких дней в больнице у Робертс начали чернеть конечности.
Алиша Кеннен
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Лечащие врачи заявили, что в ее кровь попала инфекция, которой она заразилась через слюну собаки.
Женщина вспомнила, как кормила питомца курятиной с руки и та случайно укусила ее. По признанию Робертс, она сама не обратила внимания на рану, поскольку это была лишь небольшая царапина.
Из-за быстрого распространения инфекции и тяжелого ущерба для мышц врачи были вынуждены ампутировать женщине обе ноги до колена и пальцы на руках.
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