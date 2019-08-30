Американка лишилась ног и пальцев на руках из-за укуса собаки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Жительнице Оклахомы Кетрин Робертс ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, которая попала в организм через слюну ее собаки, сообщил телеканала Жительнице Оклахомы Кетрин Робертс ампутировали обе ноги и пальцы на руках из-за инфекции, которая попала в организм через слюну ее собаки, сообщил телеканала Oklahoma News 4.

Поначалу 60-летняя женщина испытывала симптомы гриппа, однако спустя месяц ей стало сложно передвигаться: начала отказывать правая нога. По истечении нескольких дней в больнице у Робертс начали чернеть конечности.

Лечащие врачи заявили, что в ее кровь попала инфекция, которой она заразилась через слюну собаки.

Женщина вспомнила, как кормила питомца курятиной с руки и та случайно укусила ее. По признанию Робертс, она сама не обратила внимания на рану, поскольку это была лишь небольшая царапина.