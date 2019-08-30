Южная Осетия выставит блокпост в спорном селе на границе с Грузией

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позиция Южной Осетии остается неизменной, грузинская сторона должна убрать свой пост, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев ранее в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Техническая встреча в формате МПРИ проходила в пятницу недалеко от грузинского блокпоста. Встреча длилась более трех часов, без журналистов.
"Техническая встреча (с Грузией, - ред.) завершилась, к общему знаменателю пока не пришли. Переговоры продолжатся в ближайшие дни. Комитету госбезопасности поручено выставить пост, чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными", - сказал глава государства, прибывший на место переговоров. Текст заявления Бибилова предоставил РИА Новости сотрудник администрации президента.