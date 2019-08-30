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РИА Новости

Южная Осетия выставит блокпост в спорном селе на границе с Грузией

16:19 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позиция Южной Осетии остается неизменной, грузинская сторона должна убрать свой пост, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев ранее в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Техническая встреча в формате МПРИ проходила в пятницу недалеко от грузинского блокпоста. Встреча длилась более трех часов, без журналистов.
"Техническая встреча (с Грузией, - ред.) завершилась, к общему знаменателю пока не пришли. Переговоры продолжатся в ближайшие дни. Комитету госбезопасности поручено выставить пост, чтобы люди в этом селе чувствовали себя защищенными", - сказал глава государства, прибывший на место переговоров. Текст заявления Бибилова предоставил РИА Новости сотрудник администрации президента.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Вчера, 16:39РИА Новости
Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияГрузияВ мире
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