Южная Осетия выставит блокпост в спорном селе на границе с Грузией

Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев ранее в четверг заявил, что Южная Осетия на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинской стороной будут предприняты "законные способы для защиты населения от возникающих угроз". Техническая встреча в формате МПРИ проходила в пятницу недалеко от грузинского блокпоста. Встреча длилась более трех часов, без журналистов.