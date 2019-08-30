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РИА Новости

Анакара сохраняет приверженность сделке с США по F-35, заявил МИД Турции

16:18 30.08.2019 (обновлено: 16:23 30.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИД Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Анкара сохраняет приверженность соглашению с США по программе производства новейших истребителей F-35, но в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты будет рассматривать альтернативы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как ранее заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
15:51Сказано в эфире
"Аргумент". Востоковед прокомментировала планы Турции по закупке Су-57Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян, турецкий лидер по-прежнему демонстрирует независимую позицию.
"Мы никогда не говорили, что покупаем самолеты у России, мы являемся частью программы F-35 и все еще придерживаемся ее. Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем это, то будем искать альтернативы. Не исключаем никаких вариантов, не обязательно это должна быть только Россия", - заявил Чавуошлу в ходе визита в Норвегию. Его цитирует телеканал NTV.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Турция собиралась приобрести не менее ста F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.
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Су-57Мевлют ЧавушоглуF-35Су-35МИД ТурцииРоссияСШАВ мире
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