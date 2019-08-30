Анакара сохраняет приверженность сделке с США по F-35, заявил МИД Турции

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Анкара сохраняет приверженность соглашению с США по программе производства новейших истребителей F-35, но в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты будет рассматривать альтернативы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как ранее заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ.

"Мы никогда не говорили, что покупаем самолеты у России, мы являемся частью программы F-35 и все еще придерживаемся ее. Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем это, то будем искать альтернативы. Не исключаем никаких вариантов, не обязательно это должна быть только Россия", - заявил Чавуошлу в ходе визита в Норвегию. Его цитирует телеканал NTV

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.