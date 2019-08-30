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РИА Новости

Обновленную "Иволгу" показали на международном железнодорожном салоне

16:20 30.08.2019 (обновлено: 16:52 30.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектропоезд ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо"
Электропоезд ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. На международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо", который проходит в подмосковной Щербинке, представили новую модификацию городского поезда "Иволга 2.0". В скором времени этот выпускаемый в Твери подвижной состав появится на направлениях Московских центральных диаметров (МЦД).

"Время в пути должно быть комфортным – вот главный принцип, которым руководствовались создатели нового поезда. Современная по техническому оснащению и дизайну "Иволга" во всем соответствует требованиям жителей мегаполиса. Все новшества учитывают пожелания пользователей, ведь у московских властей есть четко сформулированные требования к поездам, которые основаны не на вкусовых предпочтениях, а на работе с пассажирами", – рассказывает заместитель генерального директора Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

По его словам, Тверской завод – один из ведущих в России и Европе по технологическому оснащению, поэтому большой сложности для адаптации производства под выпуск нового продукта не возникло. "Скорее было интересно, потому что поезд создавали с нуля. И для коллектива, и для конструкторов это было большим вызовом, но, тем не менее, мы справились", – отмечает Лошманов.
В "Иволге" появились большие дверные проемы – шириной 140 см, так что входить и выходить можно будет быстрее, что очень важно в часы-пик. Кстати, установленные на дверях специальные датчики подсчитывают количество пассажиров. Цифровые технологии помогут в решении проблемы безбилетников.
Стенд ОАО РЖД
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Количество вагонов может варьироваться в зависимости от требований перевозчика – от пяти до 12. И соединены они между собой без тамбуров, так что можно беспрепятственно пройти из головы состава в хвост. Удобные кресла с экологичной обивкой, столики для стаканов с напитками, USB-разъемы под каждым сиденьем, розетки, большие окна и много света – все это есть в новой "Иволге".
"Сегодня есть такое понятие, как бионический дизайн, элементы которого мы используем в наших электропоездах, – говорит Александр Лошманов. – Это соединение природы и технологий, мягкость линий, то есть такие изгибы и цвета, которые подсознательно позволяют людям расслабляться. Дизайнеры думают о том, чтобы у людей не было отрицательных эмоций. Кстати, впервые мы используем в "Иволге" адаптивный свет: утром более яркий, чтобы перед работой можно было проснуться, а вечером – приглушенный, более успокаивающий".
"Иволги" второй модификации полностью отвечают сегодняшнему дню, – уверен директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко. "В поезде больше пространства для стоячих мест, и одновременно учтены все требования, которые пассажиры предъявляют с точки зрения комфорта: наличие туалетов, система кондиционирования и обогрева, информационные табло", – отмечает эксперт.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВагон электропоезда ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Вагон электропоезда ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вагон электропоезда ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Кстати, поезд оснащен не только климат-контролем, но и специальными системами дезинфекции воздуха, так что опасения заразиться в транспорте в сезон эпидемий останутся в прошлом.
Поручни с приятным для рук покрытием сделаны с учетом того, что пассажирами бывают не только взрослые, но и дети. Специальные отсеки отведены для людей с колясками, велосипедами и маломобильных пассажиров. Появились просторные санузлы с сенсорными смесителями и дозаторами мыла.
Позаботились конструкторы и дизайнеры и о машинистах. Рабочее место оборудовано по последнему слову техники: многофункциональный пульт управления с необходимыми приборами, переключателями и кнопками, а также цветными ЖК-дисплеями, в том числе для наблюдения за обстановкой в салоне. В кабине есть собственная система кондиционирования, отопления и вентиляции, обогрев лобового стекла и даже холодильник с микроволновкой – все для обеспечения комфортных условий работы локомотивной бригады.
"Иволги" уже курсируют от Белорусского вокзала до станции Усово, а также на отрезке до Одинцово, относящемся к первому маршруту Московских центральных диаметров – линиях так называемого наземного метро, которые активно начнут функционировать уже с ноября 2019 года. Конструкционная скорость поезда составляет 160 километров в час, ход у поезда плавный, бесшумный. Кстати, "Иволга" это российская разработка, поезд практически полностью состоит из отечественных компонентов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТуалет в вагоне электропоезда ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Туалет в вагоне электропоезда ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Туалет в вагоне электропоезда ЭГ2Тв "Иволга" на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
"Такие проекты имеют положительный экономический эффект, – уверена Татьяна Гайноченко, кандидат экономических наук и доцент Государственного университета управления. – Во-первых, это высокотехнологичный продукт с высокой степенью локализации производства. Следовательно, повышается доля высококвалифицированного труда в структуре национального рынка труда, что закладывает фундамент для ускорения темпов прироста валового национального продукта. Во-вторых, увеличивается сфера применения на практике знаний, полученных в учебных заведениях. Следовательно, изменяется структура потребностей населения, растёт потребность в интеллектуальной деятельности и стремление ценить и беречь время как невозобновляемый ресурс общества".
К тому же, подчеркивает эксперт, у таких проектов есть большой социальный эффект: люди меньше устают в поезде, меньше пользуются автомобилями, а значит, сокращается воздействие на окружающую среду. Общее ощущение от качества жизни совсем иное.
На выставке в Щербинке "Трансмашхолдинг" представил и другие новинки, например, рельсовый автобус РА-3.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области

"Это, по сути, дизельный поезд, необходимый на неэлектрифицированных участках железных дорог, – рассказывает Александр Лошманов. – Поезд состоит из двух-трех вагонов. Впрочем, как и в случае с "Иволгой" на этой платформе можно создавать разные модификации в зависимости от пожеланий заказчика. Мы показываем и двухвагонный сцеп пассажирских вагонов для поездов дальнего следования, где принципиально по-новому организовано пространство. Там есть сервисная зона, где могут стоять вендинговые аппараты с кофемашиной. Мы хотим, чтобы время в пути люди проводили с удовольствием".

Впрочем, отмечает Александр Лошманов, требования к уровню комфорта меняются постоянно, и в холдинге намерены продолжать работу в этом направлении. В рамках железнодорожного салона "Трансмашхолдинг" и "Общероссийское объединение пассажиров" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Речь идет о совместной работе в области повышения комфорта и безопасности перевозок на рельсовом общественном транспорте.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
Вагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо в Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо" в Московской области
"Ценность обратной связи от пассажиров невозможно переоценить, именно она позволяет совершенствовать подвижной состав, – отмечает председатель "Общероссийского объединения пассажиров" Илья Зотов. – Пожелания пассажира, будь то студент или офисный работник, молодая мама или человек с ограниченными возможностями, изучаются производителем и затем находят воплощение в реальном подвижном составе: дизайн, безопасные отделочные материалы, обеззараживание воздуха, информационное табло и многое другое. Особое значение имеет тот факт, что каждый желающий может в этом убедиться на собственном опыте, проехавшись на метро, в электропоезде или поезде дальнего следования. Или посетив выставку железнодорожного транспорта в Щербинке".
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МоскваЕвропаРоссияТрансмашхолдингОбщество
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