Космонавт посетовал на нехватку времени на работу с роботом "Федор" на МКС

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП) на нехватку запланированного специалистами времени на работы по установке и подключению робота "Федор" на борту Международной космической станции (МКС).

Трансляция переговоров космонавтов со специалистами ЦУП ведется НАСА.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.

В разговоре Скворцов пожаловался специалистам ЦУП на нехватку запланированного ими времени на установку робота в модуле "Поиск" и его подключению. "Вы хотите, чтобы мы сделали это за 50 минут? Это очень мало времени. Надо кабели протянуть. Это невесомость, 50 минут - это несерьезно", - сказал он.

Специалисты ЦУП в ответ попросили Скворцова не беспокоиться о времени и продолжить работу в течение дня. По их словам, времени на операции будет достаточно. "Хорошо, попробуем (успеть)", - сказал космонавт.