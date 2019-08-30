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РИА Новости

Космонавт посетовал на нехватку времени на работу с роботом "Федор" на МКС

16:13 30.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов сообщил подмосковному Центру управления полетами (ЦУП) на нехватку запланированного специалистами времени на работы по установке и подключению робота "Федор" на борту Международной космической станции (МКС).
Трансляция переговоров космонавтов со специалистами ЦУП ведется НАСА.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
27 августа, 19:26Сказано в эфире
"Наш первый шаг". Эксперт оценил возможности робота "Федора" в космосеРобот "Федор" отшутился по поводу задержки со стыковкой с МКС. Как отметил в эфире радио Sputnik популяризатор космонавтики Виталий Егоров, пока человекоподобный робот несовершенен, но это только первый шаг в развитии робототехники.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа. Посадка "Союза МС-14" с "Федором" в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября.
В разговоре Скворцов пожаловался специалистам ЦУП на нехватку запланированного ими времени на установку робота в модуле "Поиск" и его подключению. "Вы хотите, чтобы мы сделали это за 50 минут? Это очень мало времени. Надо кабели протянуть. Это невесомость, 50 минут - это несерьезно", - сказал он.
Специалисты ЦУП в ответ попросили Скворцова не беспокоиться о времени и продолжить работу в течение дня. По их словам, времени на операции будет достаточно. "Хорошо, попробуем (успеть)", - сказал космонавт.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Вчера, 18:12РИА Новости
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Александр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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