Эксперт прокомментировал введение нового режима прекращения огня в Идлибе

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Новый режим прекращения огня в сирийском Идлибе является вынужденным шагом для стабилизации ситуации, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Ранее Центре по примирению враждующих сторон сообщил, что в целях стабилизации обстановки Центром достигнута договоренность о прекращении огня в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками в зоне деэскалации "Идлиб".

"Сейчас опять очередной вынужденный шаг для того, чтобы ситуация несколько стабилизировалась, и компромиссно для обеих сторон Россия видимо призвала президента Сирии и его войска остановить дальнейшее наступление. Тем более, что наиболее важные задачи уже были решены после того, как был взят Хан-Шейхун", - сказал Фитин РИА Новости.

Как пояснил эксперт, это временная мера, поскольку правительство САР не может допустить существования на своей территории анклава с террористами.

"В принципе это очередные, конечно, временные меры, поскольку ни одна уважающая себя страна не может допустить, чтобы на ее территории продолжал находиться неподконтрольный властям анклав, да еще с такой серьезной террористической начинкой. Пока вот удалось стабилизировать временно ситуацию, а дальнейшее развитие событий покажет, надолго это или нет", - отметил Фитин.

Он добавил, что к компромиссным шагам, участие в которых принимает Россия, можно отнести также астанинские переговоры по Сирии, сочинский договор между Россией и Турцией 2018 года по Идлибу. Он напомнил, что Турция так и не выполнила до сих пор условия договора, предусматривающие ликвидацию террористов в Идлибе.

Эксперт пояснил, что позиция Москвы в принципе заключается в том, чтобы сохранить партнерские и даже союзнические отношения с Турцией в отношении возможного окончательного мирного урегулирования в Сирии.

Ранее сообщалось, что армия Сирии к утру 30 августа установила контроль над 10 деревнями к востоку от ранее освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Как отметил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.