Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Юсупа Ухигова за финансовую помощь мужчине, намеревавшемуся в Сирии вступить в ИГ*, сообщил журналистам представитель суда.

По версии следствия, не позднее 19 апреля 2016 года Ухигов, находясь в городе Дорнбирн Австрии, перевел 150 евро для мужчины, который планировал выехать в Сирию и вступить в "Исламское государство"*. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".

"Ухигов признан виновным… и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Ухигов виновным себя не признал.