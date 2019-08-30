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РИА Новости

Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму

16:09 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к шести годам колонии жителя Чечни Юсупа Ухигова за финансовую помощь мужчине, намеревавшемуся в Сирии вступить в ИГ*, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, не позднее 19 апреля 2016 года Ухигов, находясь в городе Дорнбирн Австрии, перевел 150 евро для мужчины, который планировал выехать в Сирию и вступить в "Исламское государство"*. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".
"Ухигов признан виновным… и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Ухигов виновным себя не признал.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоСеверо-Кавказский окружной военный судЧечняРоссияПроисшествия
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