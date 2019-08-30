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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Прием заявок на конкурс "Уроки Победы" начнется 1 сентября

16:04 30.08.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабУченицы во время "Всероссийского единого урока Победы"
Ученицы во время Всероссийского единого урока Победы
© РИА Новости / Константин Чалаб
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Уроки Победы" от педагогов из России и зарубежных стран стартует 1 сентября и продлится два месяца. Мероприятие, получившее в этом году международный статус, приурочено к 75-летию Великой Победы и проведению в России Года памяти и славы.
Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, проект направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, повышение исторической грамотности, а также профессионального мастерства педагогических работников. Конкурс также призван увековечить память о победе в Великой Отечественной войне посредством тиражирования лучших учебно-методических разработок, посвященных бессмертному подвигу народа в 1941–1945 годах.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
8 августа, 12:2980 лет с начала Второй мировой войны
Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет в новом учебном году
Работы педагогов оценят в десяти номинациях: "Лучший урок истории", "Лучший урок литературы", "Лучший музыкальный урок", "Лучший урок изобразительного искусства", "Лучший метапредметный урок", "Лучший классный час", "Лучший социальный школьный проект", "Лучший урок русского языка", "Лучший урок родного языка", "Лучший урок иностранного языка".
Участникам необходимо представить индивидуальные методические разработки урока, классного часа или внеклассного мероприятия для школьников, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Письменные работы можно дополнить аудио-, видео- и другими презентационными материалами.
Конкурс пройдет в два этапа – на региональном уровне, где заявки будут оценивать экспертные комиссии, и федеральном, где отбор лучших работ проведет профессиональное жюри. Победители в каждой из 10 номинаций будут определены в результате голосования педагогической общественности на сайте проекта до 30 марта 2020 года. Трем финалистам в каждой номинации конкурса будут вручены подарки и премии.
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80 лет с начала Второй мировой войныМинистерство просвещения РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
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