Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ведущий "Выжить любой ценой" Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти из-за укуса пчелы во время съемок нового проекта, сообщает Ведущий "Выжить любой ценой" Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти из-за укуса пчелы во время съемок нового проекта, сообщает Metro

По информации издания, 45-летнего Гриллса укусила пчела, когда он переплавлял на лодке участников нового шоу, съемки которого проходят на отдаленном острове в Тихом океане.

Состояние британца резко ухудшилось, у него развился анафилактический шок. И только вмешательство врачей позволило его спасти.