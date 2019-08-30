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РИА Новости

Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ

16:01 30.08.2019 (обновлено: 16:24 30.08.2019)
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© AFP 2019 / Michael Loccisano/Getty ImagesБританский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс
Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс
© AFP 2019 / Michael Loccisano/Getty Images
Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель Беар Гриллс. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ведущий "Выжить любой ценой" Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти из-за укуса пчелы во время съемок нового проекта, сообщает Metro.
По информации издания, 45-летнего Гриллса укусила пчела, когда он переплавлял на лодке участников нового шоу, съемки которого проходят на отдаленном острове в Тихом океане.
Состояние британца резко ухудшилось, у него развился анафилактический шок. И только вмешательство врачей позволило его спасти.
Ранее телеведущий уже оказывался в похожей ситуации. Тогда он попытался съесть мед из улья, что привело к укусу. Несмотря на это, он продолжил съемки.
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Беар ГриллсВеликобританияВ мире
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