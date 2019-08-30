Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы, пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ведущий "Выжить любой ценой" Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти из-за укуса пчелы во время съемок нового проекта, сообщает Metro.
По информации издания, 45-летнего Гриллса укусила пчела, когда он переплавлял на лодке участников нового шоу, съемки которого проходят на отдаленном острове в Тихом океане.
Состояние британца резко ухудшилось, у него развился анафилактический шок. И только вмешательство врачей позволило его спасти.
Ранее телеведущий уже оказывался в похожей ситуации. Тогда он попытался съесть мед из улья, что привело к укусу. Несмотря на это, он продолжил съемки.
23 ноября 2017, 17:17РИА НовостиВ США сняли на видео уничтожение огромного осиного гнезда