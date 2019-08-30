В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 30 авг - РИА Новости. Рабочая группа Государственного совета РФ предлагает снизить конечную ставку кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5% годовых, сообщил на заседании калининградский губернатор Антон Алиханов.

Расширенное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" проходит в пятницу в Калининграде.

Алиханов, руководящий рабочей группой Госсовета, отметил, что с 2019 года льготные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются в рамках реализации правил, утвержденных постановлением российского правительства №1764. Заемщику дается возможность получить кредит по льготной ставке не более 8,5% годовых. По его словам, представители банков в Калининградской области констатировали, что программа льготного кредитования реализуется низкими темпами.

"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.