СК завел дело после отравления 63 жителей Самары суши

САМАРА, 30 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 63 жителей Самары суши из доставки еды, сообщает СУСК по региону.

Ранее компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре зафиксированы отравления клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре.

Минздрав региона сообщал, что всего за медицинской помощью после отравления обратились 48 человек, 30 из них, в том числе семь детей, госпитализированы. По последним данным СУСК, число отравившихся составляет 63 человека. По предварительной информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, причиной заболевания, по данным ведомства, стала сальмонелла, которая, вероятно, попала в пищу.