Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

КАЛИНИНГРАД, 30 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.

"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашёл нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае, если это нарушение устранено - можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", - заявил Силуанов на совещании по малому бизнесу.

"Это касается не только налоговой, но и других проверяющих органов. Давайте мы такое предложение как предложение законодательства себе сформулируем", - добавил он.

Участники совещания жаловались, что сейчас предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.

"У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, ещё старые советские уровни - по 50-100 рублей, а где-то 300 тысяч - миллион рублей. Надо найти золотую середину", - согласился Силуанов.