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РИА Новости

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

15:52 30.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
"Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашёл нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае, если это нарушение устранено - можно ограничиться предупреждением, и не взимать какие-то штрафы", - заявил Силуанов на совещании по малому бизнесу.
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"Это касается не только налоговой, но и других проверяющих органов. Давайте мы такое предложение как предложение законодательства себе сформулируем", - добавил он.
Участники совещания жаловались, что сейчас предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.
"У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, ещё старые советские уровни - по 50-100 рублей, а где-то 300 тысяч - миллион рублей. Надо найти золотую середину", - согласился Силуанов.
"Я согласен: если эти штрафы где-то превышают разумные пределы - надо их корректировать", - заявил глава Минфина. Он напомнил, что ранее власти уже приняли решение снизить штрафы за нарушение валютного законодательства - соответствующий законопроект внесён в парламент.
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