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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области появился сайт для помощи детям с инвалидностью

15:51 30.08.2019 (обновлено: 16:02 30.08.2019)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Интернет-сайт, на котором можно будет получить консультацию эксперта и поделиться опытом воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, появился в Ростовской области, сообщил журналистам председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
Региональная карта Ростовской области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья создана на сайте osobennoe-detstvo.ru. Задача ресурса - информационная и консультативная поддержка семей, воспитывающих "особенных" детей, содействие профильным специалистам.
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"Поддержкой "особенных" детей мы занимаемся в рамках регионального партийного проекта "Особенное детство". Дети-инвалиды имеют свою специфику развития, что требует специальной системы воспитания, социального и медицинского сопровождения. Должна быть иной и психология педагогов, руководителей образовательных и социальных учреждений, всех, кто принимает решения", - считает Ищенко.
По его мнению, новый сайт станет одним из инструментов решения этой социальной задачи.
"На сайте можно задать вопросы специалистам широкого профиля, кроме того, создан форум для общения и обмена опытом, есть лента новостей о региональной, российской и мировой практике помощи детям с особенностями в развитии", - уточнил он. Сайт также позволяет каждому обратиться к федеральным экспертам и получить информацию о различных заболеваниях.
Проект "Особенное детство" работает в Ростовской области с 2017 года. Он направлен на развитие системы комплексной поддержки детей и подростков с особыми возможностями здоровья и их семей, создание условий для их естественной интеграции в жизнь общества.
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