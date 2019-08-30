В Ростовской области появился сайт для помощи детям с инвалидностью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Интернет-сайт, на котором можно будет получить консультацию эксперта и поделиться опытом воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, появился в Ростовской области, сообщил журналистам председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

Региональная карта Ростовской области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья создана на сайте osobennoe-detstvo.ru . Задача ресурса - информационная и консультативная поддержка семей, воспитывающих "особенных" детей, содействие профильным специалистам.

"Поддержкой "особенных" детей мы занимаемся в рамках регионального партийного проекта "Особенное детство". Дети-инвалиды имеют свою специфику развития, что требует специальной системы воспитания, социального и медицинского сопровождения. Должна быть иной и психология педагогов, руководителей образовательных и социальных учреждений, всех, кто принимает решения", - считает Ищенко.

По его мнению, новый сайт станет одним из инструментов решения этой социальной задачи.

"На сайте можно задать вопросы специалистам широкого профиля, кроме того, создан форум для общения и обмена опытом, есть лента новостей о региональной, российской и мировой практике помощи детям с особенностями в развитии", - уточнил он. Сайт также позволяет каждому обратиться к федеральным экспертам и получить информацию о различных заболеваниях.