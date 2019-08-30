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РИА Новости

Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"

15:50 30.08.2019 (обновлено: 16:32 30.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124
Самолет Ан-124
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал сменить название нового самолета "Руслан" от российского конструкторского бюро "Ильюшин". Об этом говорится на сайте предприятия.
"В истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "Ан", — отмечается в сообщении.
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан
9 августа, 13:14РИА Новости
В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"
Представители украинского концерна пояснили, что не принимают участие в разработке этого судна. При модернизации оборудования летно-техническая составляющая самолета может претерпеть сильные изменения, и "Антонов" не может брать ответственность за его безопасность.

"Руслан" (Ан-124) — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие. Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским "КБ Антонова".
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Ан-124РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Антонов" как ОКБ-153 был создан в 1946 году в Новосибирске. Главным конструктором назначили Олега Антонова, родившегося в 1906 г. в Московской губернии. Летом 1952 года ОКБ переезжает в Киев. Так что, учитывая историю, "Антонов" - это советское предприятие, а не украинское. И самолет АН-124 "Руслан" был создан в СССР, а не на Украине. Поэтому "требование" поменять название самолета не имеет никаких оснований.
30 августа, 16:15
llevksm
34533012
Логично.
30 августа, 15:54
Владимир Скрепкин
1446602126
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