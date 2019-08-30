Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"

Представители украинского концерна пояснили, что не принимают участие в разработке этого судна. При модернизации оборудования летно-техническая составляющая самолета может претерпеть сильные изменения, и "Антонов" не может брать ответственность за его безопасность.



"Руслан" (Ан-124) — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие. Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским "КБ Антонова".