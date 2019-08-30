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РИА Новости

Медведчук не планирует посещать осужденного в России Сенцова

15:47 30.08.2019 (обновлено: 16:03 30.08.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не планирует посещать осужденного в РФ Олега Сенцова.
Ранее он сообщил, что посетил в "Лефортово" украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Олег Сенцов
Вчера, 11:41РИА Новости
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"Вы знаете, нет. Мы здесь были и договаривались раньше о встрече именно с Клыхом и Карпюком. Конечно, лучше бы мы с ними сразу встретились уже в Украине или Киеве, или где-то там на территории Украины, но так произошло, что мы пока встретились здесь. Думаем, что следующая встреча... Нет, мы уверены, что следующая встреча действительно будет в Украине и это произойдет в ближайшее время", - заявил Медведчук журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона"* Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
* Экстремистские движения, запрещенные в России.
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Олег СенцовВиктор МедведчукРоссияВ мире
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