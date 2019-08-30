Медведчук не планирует посещать осужденного в России Сенцова

"Вы знаете, нет. Мы здесь были и договаривались раньше о встрече именно с Клыхом и Карпюком. Конечно, лучше бы мы с ними сразу встретились уже в Украине или Киеве, или где-то там на территории Украины, но так произошло, что мы пока встретились здесь. Думаем, что следующая встреча... Нет, мы уверены, что следующая встреча действительно будет в Украине и это произойдет в ближайшее время", - заявил Медведчук журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.