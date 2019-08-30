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РИА Новости

МЭР: идея дать россиянам право выкупать свои долги только прорабатывается

15:46 30.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идея предоставить гражданами возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги пока прорабатывается внутри Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В пятницу газета "Коммерсант" написала, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который обяжет банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до его передачи третьим лицам по цене, равной цене договора об уступке требования. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".
"Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке", - отметили в МЭР, добавив, что речь идёт об обсуждении инициативы внутри министерства.
По итогам проработки вопроса и в случае принятия положительного решения о целесообразности указанной процедуры Минэкономразвития России представит предложение на публичное обсуждение в соответствии с законодательством, добавили в министерстве.
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