МЭР: идея дать россиянам право выкупать свои долги только прорабатывается

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идея предоставить гражданами возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги пока прорабатывается внутри Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В пятницу газета "Коммерсант" написала , что Минэкономразвития подготовило законопроект, который обяжет банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до его передачи третьим лицам по цене, равной цене договора об уступке требования. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".

"Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке", - отметили в МЭР, добавив, что речь идёт об обсуждении инициативы внутри министерства.