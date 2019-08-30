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РИА Новости

Рабинович рассказал о состоянии украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"

15:45 30.08.2019 (обновлено: 15:46 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутат Верховный рад от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", посетивший в СИЗО Лефортово украинских заключеных Николая Карпюка и Станислава Клыха, заявил, что они чувствуют себя хорошо, а поскольку им передали черный хлеб и сало, то будут себя чувствовать еще лучше.
"Отлично себя чувствуют, насколько можно в такой ситуации себя чувствовать. Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский черный и, если честно, то по хорошему шматочку сала, поэтому я думаю они себя еще лучше будут себя чувствовать", - заявил Рабинович журналистам после посещения Лефортово вместе с главной политсовета своей партии Виктором Медведчуком.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*, запрещена в РФ) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Обмен заключенными между Россией и УкраинойНиколай КарпюкСтанислав КлыхВиктор МедведчукЛефортовоМоскваРоссияУкраинаПроисшествия
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