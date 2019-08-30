Рабинович рассказал о состоянии украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"

"Отлично себя чувствуют, насколько можно в такой ситуации себя чувствовать. Мы им привезли с родной земли хлеб такой украинский черный и, если честно, то по хорошему шматочку сала, поэтому я думаю они себя еще лучше будут себя чувствовать", - заявил Рабинович журналистам после посещения Лефортово вместе с главной политсовета своей партии Виктором Медведчуком.