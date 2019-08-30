Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T15:37Z
https://ria.ru/20190830/1558086933.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151711/53/1517115314_0:137:2876:1755_1036x0_80_0_0_f85dbff8b06dc60030942ff6fc0e6925.jpg
РИА Новости

Могерини назвала возможные учения России и Ирана "шахматными играми"

15:37 30.08.2019
784
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Планы Ирана провести совместные с РФ учения вызывают обеспокоенность: региону не требуются "шахматные игры" и увеличение числа игроков, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В конце июля командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года.
Горящий танкер в Оманском заливе
17 августа, 08:00РИА Новости
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
"Это вызывает обеспокоенность, конечно, потому что не нужно увеличивать на Большом Ближнем Востоке число площадок, на которых ведутся шахматные игры, и также там не требуется увеличения числа игроков", - заявила она журналистам в Хельсинки, отвечая на вопрос о сообщениях про учения Ирана и России в регионе.
"За этим мы внимательно следим, но это не первая причина для беспокойства в регионе. Самое важное, наверное, это поддерживать некоторые элементы рациональности, которые могли бы строиться на общих интересах стран региона, чтобы они могли сотрудничать, даже понимая, что их позиции могут и различаться", - добавила она.
Трансляцию вела пресс-служба ЕК.
52311333
Обсудить 4
Федерика МогериниЕвросоюзРоссияИранБезопасность
Рекомендуем
Игорь Коломойский
Коломойский раскритиковал позицию Запада по конфликту в Донбассе
РИА
Новости
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Вид на Гурзуф
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
Лента
новостей
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Следственный изолятор
Рабинович рассказал о состоянии украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе неприемлемой для Анкары
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон признал неудобную правду, но надеется показать России силу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния