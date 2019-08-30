Могерини назвала возможные учения России и Ирана "шахматными играми"

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Планы Ирана провести совместные с РФ учения вызывают обеспокоенность: региону не требуются "шахматные игры" и увеличение числа игроков, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В конце июля командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года.

"Это вызывает обеспокоенность, конечно, потому что не нужно увеличивать на Большом Ближнем Востоке число площадок, на которых ведутся шахматные игры, и также там не требуется увеличения числа игроков", - заявила она журналистам в Хельсинки, отвечая на вопрос о сообщениях про учения Ирана и России в регионе.

"За этим мы внимательно следим, но это не первая причина для беспокойства в регионе. Самое важное, наверное, это поддерживать некоторые элементы рациональности, которые могли бы строиться на общих интересах стран региона, чтобы они могли сотрудничать, даже понимая, что их позиции могут и различаться", - добавила она.