Вышел новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Студия Paramount опубликовала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы", который является прямым продолжением ленты "Терминатор 2: Судный день", сообщает ScreenRant.
Арнольд Шварценнеггер (в шестой раз) вернулся к роли Терминатора, а Линда Хэмилтон (в третий раз) к роли Сары Коннор. Новичками франшизы стали Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Диего Бонета и Гэбриел Луна.
Один из продюсеров и сценаристов - Джеймс Кэмерон, автор первых двух фильмов о Терминаторе. Режиссер картины – Тим Миллер ("Дедпул").
Три части франшизы, снятые после "Терминатор 2: ссудный день", не пользовались большим успехом, поэтому создатели решили сделать частичный перезапуск, проигнорировав сюжет последних трех фильмов.