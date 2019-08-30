Вышел новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Арнольд Шварценнеггер (в шестой раз) вернулся к роли Терминатора, а Линда Хэмилтон (в третий раз) к роли Сары Коннор. Новичками франшизы стали Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Диего Бонета и Гэбриел Луна.