Новый премьер Украины пообещал за год показать конкретный результат

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Новый кабмин Украины планирует в течение одного года показать конкретный результат, заявил в пятницу премьер Алексей Гончарук.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но, думаю, что год – это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет", - цитирует Гончарука агентство УНИАН.
Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.