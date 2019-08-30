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РИА Новости

Новый премьер Украины пообещал за год показать конкретный результат

15:24 30.08.2019 (обновлено: 15:30 30.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Новый кабмин Украины планирует в течение одного года показать конкретный результат, заявил в пятницу премьер Алексей Гончарук.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.
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"О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но, думаю, что год – это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет", - цитирует Гончарука агентство УНИАН.
Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
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