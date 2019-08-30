Новый премьер Украины пообещал за год показать конкретный результат

КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Новый кабмин Украины планирует в течение одного года показать конкретный результат, заявил в пятницу премьер Алексей Гончарук.

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год.