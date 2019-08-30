В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера "К"

ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Торжественная церемония остановки знаменитого японского суперкомпьютера "K", разработанного компанией Fujitsu и находящегося в исследовательском центре RIKEN в Кобе, прошла в пятницу.

Согласно пресс-релизу центра, кнопка остановки компьютера была нажата президентом RIKEN Хироси Мацумото.

K computer shutting down after 7 years ... pic.twitter.com/A4ypKi8r28 — Florence Tama (@Florence_Tama) August 30, 2019

"От имени RIKEN господин Мацумото выразил благодарность за оказанную людьми поддержку и сотрудничество в разработке и управлении компьютером "К" и заявил о намерении приложить все усилия по завершению и для дальнейшей работы его "преемника", компьютера "Фугаку", - отмечается в документе.

Разработка "К" была начата в 2006 году, а работа его была начата в сентябре 2012 года. За год до этого японский суперкомпьютер был признан самым быстрым в мире среди существующих в то время.

"К" занимал в институте RIKEN около 700 шкафов (корпусов, в которых размещаются микросхемы, платы и системы охлаждения компьютера) и содержал 705 тысяч процессорных ядер архитектуры Sparc64. Его пиковая производительность составляла 8,16 петафлопс (петафлопс - 10 в пятнадцатой степени операций с плавающей запятой в секунду). В отличие от многих топовых мировых систем, "K" был основан на классической архитектуре, то есть не использовал графические процессоры или другие акселераторы вычислений.