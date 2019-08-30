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РИА Новости

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера "К"

15:23 30.08.2019 (обновлено: 15:32 30.08.2019)
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© AFP 2019 / RIKENСуперкомпьютер "К"
Суперкомпьютер К
© AFP 2019 / RIKEN
ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Торжественная церемония остановки знаменитого японского суперкомпьютера "K", разработанного компанией Fujitsu и находящегося в исследовательском центре RIKEN в Кобе, прошла в пятницу.
Согласно пресс-релизу центра, кнопка остановки компьютера была нажата президентом RIKEN Хироси Мацумото.
"От имени RIKEN господин Мацумото выразил благодарность за оказанную людьми поддержку и сотрудничество в разработке и управлении компьютером "К" и заявил о намерении приложить все усилия по завершению и для дальнейшей работы его "преемника", компьютера "Фугаку", - отмечается в документе.
Разработка "К" была начата в 2006 году, а работа его была начата в сентябре 2012 года. За год до этого японский суперкомпьютер был признан самым быстрым в мире среди существующих в то время.
"К" занимал в институте RIKEN около 700 шкафов (корпусов, в которых размещаются микросхемы, платы и системы охлаждения компьютера) и содержал 705 тысяч процессорных ядер архитектуры Sparc64. Его пиковая производительность составляла 8,16 петафлопс (петафлопс - 10 в пятнадцатой степени операций с плавающей запятой в секунду). В отличие от многих топовых мировых систем, "K" был основан на классической архитектуре, то есть не использовал графические процессоры или другие акселераторы вычислений.
Запуск суперкомпьютера "Фугаку", который должен прийти на смену "К", планируется в 2021 году. Как ожидается, он должен быть в 100 раз быстрее остановленного "К".
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КобеЯпонияТокиоВ мире
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