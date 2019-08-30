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РИА Новости
Ульяновская область

Ульяновская область экспортировала товаров на $580 млн

15:18 30.08.2019
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
УЛЬЯНОВСК, 30 авг - РИА Новости. Ульяновская область по итогам первого полугодия экспортировала на внешний рынок продукцию и товары на 580 миллионов долларов, что почти в четыре раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в пятницу пресс-Служба правительства региона.

"По итогам первого полугодия 2019 года на внешний рынок поставлено продукции на 580 миллиардов долларов, аналогичный показатель прошлого года составлял 150 миллионов долларов", -говорится в сообщении пресс-службы.

Большую часть - 98,5% - по-прежнему занимает экспорт несырьевых товаров: автотехники, топлива, продуктов неорганической химии, механического оборудования, оптики, мебели, зерна, древесины и продукции деревообработки, неклассифицированных товаров. Основными торговыми партнерами выступили Египет, Казахстан, Германия, Белорусия, США, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Чехия, Бразилия, Саудовская Аравия.
"Экспорт – одно из стратегических и перспективных направлений. Для предприятий это, в первую очередь, большой рывок в развитии, увеличение объема заказов, расширение и создание новых рабочих мест, а значит и рост экономического потенциала региона в целом. Товары ульяновских производителей конкурентоспособны и высоко ценятся за рубежом. И поэтому наша основная задача – помочь сделать первый, самый трудный, шаг нашим предприятиям в этом направлении, дать дополнительные возможности для выхода на внешние рынки, построить удобную инфраструктуру и логистические решения, чтобы упростить процесс",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Сергея Морозова.
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По его словам, благодаря реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Ульяновская область рассчитывает к 2024 году удвоить и количество экспортеров, и объемы экспорта.
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Ульяновская областьСергей МорозовЭкономика
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