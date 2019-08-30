Ульяновская область экспортировала товаров на $580 млн

УЛЬЯНОВСК, 30 авг - РИА Новости. Ульяновская область по итогам первого полугодия экспортировала на внешний рынок продукцию и товары на 580 миллионов долларов, что почти в четыре раза больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в пятницу пресс-Служба правительства региона.

"По итогам первого полугодия 2019 года на внешний рынок поставлено продукции на 580 миллиардов долларов, аналогичный показатель прошлого года составлял 150 миллионов долларов", -говорится в сообщении пресс-службы.

"Экспорт – одно из стратегических и перспективных направлений. Для предприятий это, в первую очередь, большой рывок в развитии, увеличение объема заказов, расширение и создание новых рабочих мест, а значит и рост экономического потенциала региона в целом. Товары ульяновских производителей конкурентоспособны и высоко ценятся за рубежом. И поэтому наша основная задача – помочь сделать первый, самый трудный, шаг нашим предприятиям в этом направлении, дать дополнительные возможности для выхода на внешние рынки, построить удобную инфраструктуру и логистические решения, чтобы упростить процесс",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Сергея Морозова.