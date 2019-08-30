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РИА Новости

Медведчук заявил, что не располагает данными о сроках обмена пленными

15:15 30.08.2019 (обновлено: 15:33 30.08.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук охарактеризовал ход переговоров об обмене заключёнными между РФ и Украиной как успешный, но отметил, что сама дата обмена пока не известна.
"Хочу сказать, что таких данных у нас. Думаю, вам нужно больше ориентироваться на сообщения официальных органов РФ", - заявил Медведчук журналитам, отвечая на вопрос, не будет ли обмен увязан со встречей советников президентов "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина).
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Он отметил, что обмен состоится "по готовности".
"Я могу сказать, что это успешные переговоры, но когда они завершатся ... я думаю, что эта готовность должна наступить, тогда все это произойдёт. Когда это будет - эта дата, к сожалению, пока еще неизвестна. Если бы она даже была известно, думаю, что нет смысла и нецелесообразно о ней говорить заранее", - добавил Медведчук.
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СИЗО ЛефортовоВиктор МедведчукРоссияУкраинаПолитика
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