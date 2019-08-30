Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России

"Новая директива ЕС хочет ограничить распространение опасных болезней среди растений, в результате чего ввоз ягод из России окажется под более пристальным контролем... Ввоз ягод из России осложнится: чтобы провезти их через таможню, будет необходим фитосанитарный сертификат. Сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина", - говорится в сообщении.