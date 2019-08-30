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РИА Новости

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России

15:15 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг - РИА Новости. Финляндия ограничит с декабря ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления: потребуется фитосанитарный сертификат, сообщает финская государственная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на директиву Евросоюза.
"Новая директива ЕС хочет ограничить распространение опасных болезней среди растений, в результате чего ввоз ягод из России окажется под более пристальным контролем... Ввоз ягод из России осложнится: чтобы провезти их через таможню, будет необходим фитосанитарный сертификат. Сертифицированию подлежат такие ягоды, как черника, брусника, голубика, клюква, клубника, черная смородина, крыжовник и малина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение ужесточить условия ввоза ягод основано на изменившейся директиве ЕС, которая вводит более строгие ограничения для некоторых видов плодовых растений. Цель нововведения – защитить европейские растения от заболеваний и вредителей.
Сертификат будут требовать лишь с 14 декабря, до этого момента у контролирующих органов установлен переходный период.
В настоящее время из России в Финляндию для личного потребления можно ввозить до 3 килограмм ягод без фитосанитарного сертификата.
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