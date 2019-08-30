В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее местное агентство Ura.ru написало, что правоохранитель в сговоре с директором одной из автошкол города организовал выдачу водительских удостоверений за деньги, выявлены 27 эпизодов взятки. По данным источника агентства, задержанный является родным братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга.

"Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК", – сообщил Горелых.