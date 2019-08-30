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РИА Новости

В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

15:10 30.08.2019 (обновлено: 17:12 30.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНанесение предупреждающих надписей для пешеходов
Нанесение предупреждающих надписей для пешеходов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местное агентство Ura.ru написало, что правоохранитель в сговоре с директором одной из автошкол города организовал выдачу водительских удостоверений за деньги, выявлены 27 эпизодов взятки. По данным источника агентства, задержанный является родным братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга.
"Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка. Собранные материалы представители МВД передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела коллегам из СК", – сообщил Горелых.
По его словам, если вина правоохранителя подтвердится, он будет уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
28 августа, 12:04РИА Новости
В Кузбассе экс-полицейского осудили за взятки
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Валерий ГорелыхГИБДД МВД РФСледственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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