Оренбуржье направит 26 млн рублей на системы реабилитации инвалидов

ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области направят 26 миллионов рублей на создание системы комплексной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, 19,5 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда". Регион, в свою очередь, выделит 6,5 миллионов рублей. На эти средства закупят оборудование для центров реабилитации и адаптации инвалидов и повышение квалификации специалистов сферы социального обслуживания. Еще 500 тысяч рублей предусмотрены для оснащения библиотек специальным оборудованием.

Пресс-служба также сообщала, что для трех оренбургских реабилитационных центров для инвалидовзакуплено новое оборудование - его получили реабилитационно-оздоровительный центр "Русь", центр "Проталинка" и областной реабилитационно-технический центр.