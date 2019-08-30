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РИА Новости
Оренбургская область

Оренбуржье направит 26 млн рублей на системы реабилитации инвалидов

15:07 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. В следующем году власти Оренбургской области направят 26 миллионов рублей на создание системы комплексной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, 19,5 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда". Регион, в свою очередь, выделит 6,5 миллионов рублей. На эти средства закупят оборудование для центров реабилитации и адаптации инвалидов и повышение квалификации специалистов сферы социального обслуживания. Еще 500 тысяч рублей предусмотрены для оснащения библиотек специальным оборудованием.
Пресс-служба также сообщала, что для трех оренбургских реабилитационных центров для инвалидовзакуплено новое оборудование - его получили реабилитационно-оздоровительный центр "Русь", центр "Проталинка" и областной реабилитационно-технический центр.
"В рамках программы "Доступная среда" мы оснащаем специализированные учреждения для инвалидов реабилитационным оборудованием. Такое оборудование раньше закупалось, в основном, на грантовые средства. Со временем оно морально устаревает, и на смену приходит более современное и совершенное", - процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности министра социального развития Оренбургской области Татьяну Самохину.
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