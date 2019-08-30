Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T16:32Z
https://ria.ru/20190830/1558085271.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155495/53/1554955325_0:255:3188:2048_1036x0_80_0_0_71b9c05a026cb6b2aa28e7848428e406.jpg
РИА Новости

В Перми задержали наркодилера, работавшего с четырехлетним сыном

15:05 30.08.2019 (обновлено: 16:32 30.08.2019)
1959
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 авг — РИА Новости. В Перми задержали известного в преступной среде наркодилера. В краевом ГУ МВД рассказали, что он ходил за "закладками" вместе со своим четырехлетним сыном.
"Ребенок повсюду следует за отцом, так как его родная мать находится сейчас в местах заключения за сбыт запрещенных веществ", — уточняется в релизе.
Мужчине 35 лет, около пяти лет назад он освободился из тюрьмы, после чего нигде не работал и, как считает следствие, жил на вырученные от наркодилерства средства.
Он попался на получении 400 граммов гашиша из тайника в микрорайоне Новые Ляды. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Задержанному грозит до 20 лет колонии строгого режима. Его сын находится у бабушки.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
20 августа, 19:10РИА Новости
В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада задержали при закладке наркотиков
130121017
Обсудить 1
МВД РФПермьПроисшествия
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Американец поразил соцсети очень длинным пальцем
Американец поразил соцсети очень длинным пальцем
Лента
новостей
Автомобиль полиции
Из Москвы-реки достали тело главы Global Safe Group, сообщили СМИ
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Жареный картофель
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Пострадавший Идрис Садыков
"Били, жгли руки": как житель Татарстана попал в рабство к фермерам
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Самолет Ан-124
Украина потребовала не использовать марку "Ан" для российского "Руслана"
Вид на Гурзуф
Новый глава МИД Украины рассказал о задаче "вернуть" Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25Опубликовано видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
21:19Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома"
21:13Урагану "Дориан" присвоили третью категорию
21:06РИА Новости стало самым цитируемым СМИ за 7 месяцев по версии "Медиалогии"
21:00Беглов сожалеет о снятии Бортко своей кандидатуры с выборов
Лента новостейМолния