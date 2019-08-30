В Перми задержали наркодилера, работавшего с четырехлетним сыном

ПЕРМЬ, 30 авг — РИА Новости. В Перми задержали известного в преступной среде наркодилера. В краевом ГУ МВД рассказали, что он ходил за "закладками" вместе со своим четырехлетним сыном.

"Ребенок повсюду следует за отцом, так как его родная мать находится сейчас в местах заключения за сбыт запрещенных веществ", — уточняется в релизе.

Мужчине 35 лет, около пяти лет назад он освободился из тюрьмы, после чего нигде не работал и, как считает следствие, жил на вырученные от наркодилерства средства.

Он попался на получении 400 граммов гашиша из тайника в микрорайоне Новые Ляды. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.