Медведчук посетил украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что посетил в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

"Мы приехали, проведут двоих заключенных - Карпюка и Клыха, - освобождением которых мы давно занимаемся. Ранее было договорено о свидании, мы сегодня провели такую встречу и свидание", - сказал Медведчук журналистам.

На вопрос, есть ли другие украинские заключённые в "Лефортово", он отметил, что не знает этого, посоветовав обратиться в администрацию СИЗО.

"Мы знаем из сообщений СМИ о том, что тут есть и другие граждане Украины, которые готовятся к обмену, и мы верим, что этот обмен произойдет и должен произойти", - добавил Медвечдчук.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.