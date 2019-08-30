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РИА Новости

Медведчук посетил украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"

14:59 30.08.2019 (обновлено: 17:06 30.08.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что посетил в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.
"Мы приехали, проведут двоих заключенных - Карпюка и Клыха, - освобождением которых мы давно занимаемся. Ранее было договорено о свидании, мы сегодня провели такую встречу и свидание", - сказал Медведчук журналистам.
На вопрос, есть ли другие украинские заключённые в "Лефортово", он отметил, что не знает этого, посоветовав обратиться в администрацию СИЗО.
"Мы знаем из сообщений СМИ о том, что тут есть и другие граждане Украины, которые готовятся к обмену, и мы верим, что этот обмен произойдет и должен произойти", - добавил Медвечдчук.
Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
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