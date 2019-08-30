В Испании две беременные женщины потеряли детей из-за заражения листериозом

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере две беременные женщины потеряли своих детей с начала вспышки листериоза в Испании, сообщает издание По меньшей мере две беременные женщины потеряли своих детей с начала вспышки листериоза в Испании, сообщает издание Pais со ссылкой на отделение министерства здравоохранения в автономном сообществе Андалусия.

Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании было подтверждено более 200 случаев заражения. Кроме того, было подтверждено, что два человека скончались от этой инфекции, еще два летальных случая, вызванных листериозом, расследуются.

Согласно данным газеты, женщины поступили в две разные больницы Севильи с симптомами листериоза на 8-й и 32-й неделях беременности. Всего на данный момент 23 беременные женщины госпитализированы в связи со вспышкой инфекции.

Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.