Число погибших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии увеличилось до двух

ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. При вынужденной посадке частного Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека, на борту самолета находились семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на борту Ан-2 находились шесть человек, один из них погиб.

"По последней информации, погибших двое. На борту находилось семь человек", - сообщили в пресс-службе.

Организована работа психолога МЧС с пострадавшими.