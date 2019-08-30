Число погибших при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии увеличилось до двух

ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. При вынужденной посадке частного Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека, на борту самолета находились семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Ранее в пресс-службе сообщали, что на борту Ан-2 находились шесть человек, один из них погиб.
"По последней информации, погибших двое. На борту находилось семь человек", - сообщили в пресс-службе.
Организована работа психолога МЧС с пострадавшими.
15 августа, 08:39РИА НовостиЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр", совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии. Ан-2 вылетел из местности Ус-Хатын города Якутск в село Суордах Верхоянского района в пятницу.