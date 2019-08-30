ЦИК запустил конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Всероссийский конкурс среди учащихся и педагогов на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса пройдет с 30 августа 2019 года по 31 июля 2020 года, следует из постановления ЦИК.

"Провести Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в РФ и участников избирательных кампаний с 30 августа 2019 года по 31 июля 2020 года", - говорится в постановлении о проведении конкурса, утвержденном на заседании ЦИК.

Конкурс проводится совместно с министерством науки и высшего образования РФ, министерством просвещения, федеральным агентством по делам молодежи, избирательными комиссиями субъектов, Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК, "Российским фондом свободных выборов", образовательными организациями разного уровня.

Комиссию по подведению итогов конкурса возглавит председатель ЦИК Элла Памфилова, следует из документов.

Как указано в плане проведения конкурса, работы будут принимать с 4 ноября по 2 декабря 2019 года включительно.