Американец поразил соцсети очень длинным пальцем

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивляет пользователей соцсетей фотографиями и роликами со своим очень длинным пальцем.

Длина пальца американца достигает 13 сантиметров. Он не знает, почему эта часть тела у него настолько непропорциональна, но с удовольствием демонстрирует ее окружающим.

На своих страницах в соцсетях Пина выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.

Всего на странице Джейкоба в TicTok почти 150 тысяч подписчиков и более двух миллионов лайков.