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РИА Новости

Американец поразил соцсети очень длинным пальцем

14:51 30.08.2019 (обновлено: 16:35 30.08.2019)
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© ФотоАмериканец поразил соцсети очень длинным пальцем
Американец поразил соцсети очень длинным пальцем
© Фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивляет пользователей соцсетей фотографиями и роликами со своим очень длинным пальцем.
Длина пальца американца достигает 13 сантиметров. Он не знает, почему эта часть тела у него настолько непропорциональна, но с удовольствием демонстрирует ее окружающим.
На своих страницах в соцсетях Пина выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.
Всего на странице Джейкоба в TicTok почти 150 тысяч подписчиков и более двух миллионов лайков.
Он не против внимания окружающих к своей особенности и считает важным принимать себя.
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СШАВ мире
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