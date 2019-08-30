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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Источник: Элладский Синод нарушил устав при рассмотрении украинской темы

14:50 30.08.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним во время выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Афинах. 25 июня 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Постоянный Синод Греческой православной церкви нарушил устав и превысил свои полномочия при рассмотрении вопроса об автокефалии "новой церкви" Украины, многие митрополиты высказали свою обеспокоенность этим, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
Постоянный Синод в составе 12 митрополитов и под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима 26-28 августа в повестку дня включил доклады двух комиссий по украинской проблеме. В информационном сообщении по итогам заседания было сказано, что Постоянный Синод "признал привилегию предстоятеля Греческой церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины".
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"Это большая проблема. Согласно уставу Греческой церкви, то есть по сути ее конституции, привилегию решать вопрос по такой теме, как автокефалия украинской церкви, может дать только Синод Иерархии, высший орган церкви, с участием всех митрополитов. Постоянный Синод может решать только вопросы меньшего значения и дать архиепископу привилегии только по вопросам внутреннего значения, то есть по вопросам образования, или встретиться с министром, или с премьер-министром, но он не может уполномочить предстоятеля высказывать мнение всей иерархии по вопросу огромного значения, как украинский", - заявил собеседник агентства.
"Сразу после появления информационного сообщения многие митрополиты высказали обеспокоенность тем, что нарушается устав Греческой церкви", - сообщил он.
Как пояснил собеседник агентства, по вопросам экклесиологии и каноничности, касающимся всего православия, только Иерархия может принимать решения, это определено в 4-й статье устава. В этой статье, в частности, говорится, что Синод Иерархии принимает решения по проблемам, касающимся церкви, среди которых "соблюдение догматов православной веры, священных канонов и святых традиций, единство веры, а также экклезиологическое общение с Вселенским Патриархатом и другими православными патриархатов и автокефальными церквями".
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"Хотя в сообщении Элладской церкви говорится, что есть полномочия у архиепископа Иеронима для решения украинского вопроса, на самом деле их нет. Об этом высказались многие митрополиты", - сказал источник.
Он назвал решение Постоянного Синода нарушением канонов. "То, что это опубликовано на интернет-странице Греческой церкви, не значит, что это законно. Сайт церкви передает просто то, что ей передал Постоянный Синод. Это большая тема для Иерархии", - особо подчеркнул собеседник агентства.
Он напомнил, что после того, как было обращение Константинопольского патриарха Варфоломея с просьбой признать автокефалию "новой церкви" Украины, в Греческой церкви были созданы для комиссии для изучения вопроса. "Но на Иерархии украинский вопрос не обсуждался и полномочий для принятия решения по нему Синод Иерархов архиепископу Иерониму не давал. И сейчас такой привилегии у архиепископа нет. Если ее даст Синод Иерархов, то она будет", - сказал источник, сказав, что обсуждение планируется в октябре.
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Согласно уставу, Синод Иерархов собирается в октябре. По важным вопросам может быть созван внеочередной Синод.
Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире, особенно от близкой ему Элладской православной церкви. ЭПЦ еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных церквей, высказываются за проведение всеправославного совещания по "украинскому вопросу".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что созданные Элладской православной церковью две комиссии высказали "серьезные возражения" против признания "новой церкви" Украины.
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Религия и мировоззрениеАфиныУкраинарелигия
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