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РИА Новости

Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"

14:48 30.08.2019 (обновлено: 14:49 30.08.2019)
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Троллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Саратовской области зарегистрировал заявление о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", поданное банком "Россия", входящим в топ-20 крупнейших кредитных учреждений.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 29 августа, к производству оно еще не принято, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. В карточке дела говорится, что задолженность "Тролзы" перед заявителем составляет около 190 миллионов рублей.
В сборочном цехе завода
19 августа, 17:41РИА Новости
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
"Тролза" в марте перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей.
В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы.
На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
15 апреля, 17:41РИА Новости
Саратовской "Тролзе" заказали более ста троллейбусов, заявил губернатор
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