Банк "Россия" потребовал признать банкротом троллейбусный завод "Тролза"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Саратовской области зарегистрировал заявление о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", поданное банком "Россия", входящим в топ-20 крупнейших кредитных учреждений.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 29 августа, к производству оно еще не принято, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. В карточке дела говорится, что задолженность "Тролзы" перед заявителем составляет около 190 миллионов рублей.

"Тролза" в марте перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей.

В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы.