Гран-при Сахалинского фестиваля "Край света" присужден фильму "Дылда"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг – РИА Новости. Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", который завершил работу в пятницу в Южно-Сахалинске, завоевал российский фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия.

Главную награду фестиваля председатель жюри Александр Миндадзе вручил актеру Игорю Широкову, который представлял картину в Южно-Сахалинске.

Специальным призом жюри отмечен режиссер конкурсного фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин. В остальных номинациях лауреатов оказалось по двое. Приз за лучшую мужскую роль разделил тандем исполнителей главных ролей в фильме "Большая поэзия" Александр Кузнецов и Алексей Филимонов. В номинации "Лучшая женская роль" жюри разделило награду между актрисами Викторией Мирошниченко и Василисой Перелыгиной.

Приз за лучшую режиссерскую работу также разделил тандем - авторы болгарско-греческой картины "Отец" Кристина Грозева и Петар Вылчанов. Этой же работе достался приз зрительских симпатий.

Десять конкурсных фильмов оценивало жюри под председательством режиссера и кинодраматурга Миндадзе. В состав жюри также вошли российский актер и продюсер Александр Робак, независимый китайский режиссер Цзялин Чжан, казахский продюсер Ольга Хлащева. Впервые за историю "Края света" пятым членом жюри стал сахалинец – известный краевед, археолог, этнограф, историк и путешественник Игорь Самарин.

Кинофестиваль "Край света. Восток" проходил с 23 по 30 августа на четырех площадках Южно-Сахалинска. За это время зрители увидели художественные, документальные, анимационные ленты, снятые представителями 40 стран со всех частей света.