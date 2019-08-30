Гран-при Сахалинского фестиваля "Край света" присужден фильму "Дылда"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг – РИА Новости. Гран-при IX Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", который завершил работу в пятницу в Южно-Сахалинске, завоевал российский фильм "Дылда" режиссёра Кантемира Балагова, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия.
Главную награду фестиваля председатель жюри Александр Миндадзе вручил актеру Игорю Широкову, который представлял картину в Южно-Сахалинске.
Специальным призом жюри отмечен режиссер конкурсного фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин. В остальных номинациях лауреатов оказалось по двое. Приз за лучшую мужскую роль разделил тандем исполнителей главных ролей в фильме "Большая поэзия" Александр Кузнецов и Алексей Филимонов. В номинации "Лучшая женская роль" жюри разделило награду между актрисами Викторией Мирошниченко и Василисой Перелыгиной.
Приз за лучшую режиссерскую работу также разделил тандем - авторы болгарско-греческой картины "Отец" Кристина Грозева и Петар Вылчанов. Этой же работе достался приз зрительских симпатий.
Десять конкурсных фильмов оценивало жюри под председательством режиссера и кинодраматурга Миндадзе. В состав жюри также вошли российский актер и продюсер Александр Робак, независимый китайский режиссер Цзялин Чжан, казахский продюсер Ольга Хлащева. Впервые за историю "Края света" пятым членом жюри стал сахалинец – известный краевед, археолог, этнограф, историк и путешественник Игорь Самарин.
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
Алексей Филимонов в фильме "Большая поэзия"
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Алексей Филимонов в фильме "Большая поэзия"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
Александр Кузнецов в фильме "Большая поэзия"
3 из 5
Александр Кузнецов в фильме "Большая поэзия"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Василиса Перелыгина в фильме "Дылда"
4 из 5
Василиса Перелыгина в фильме "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
© Нон-стоп Продакшн (2019)
Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
5 из 5
Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
© Нон-стоп Продакшн (2019)
2 из 5
Алексей Филимонов в фильме "Большая поэзия"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
3 из 5
Александр Кузнецов в фильме "Большая поэзия"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм"
4 из 5
Василиса Перелыгина в фильме "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
5 из 5
Виктория Мирошниченко в фильме "Дылда"
© Нон-стоп Продакшн (2019)
Кинофестиваль "Край света. Восток" проходил с 23 по 30 августа на четырех площадках Южно-Сахалинска. За это время зрители увидели художественные, документальные, анимационные ленты, снятые представителями 40 стран со всех частей света.
В течение восьми дней зрители оценили программу "Сахалинский след" (работы островных авторов), анимационный блок из мультфильма "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки и ленты из Испании, Франции, Ирландии, Южной Кореи, большую программу внеконкурсного и документального кино, в которую попали как призеры Берлинского и Каннского фестивалей, так и не очень известные ленты из Центральной и Восточной Европы. Подарком островным киноманам стал победитель Каннского фестиваля этого года – южнокорейский фильм "Паразиты".