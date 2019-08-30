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РИА Новости

В Уганде умерла заболевшая Эболой девочка

14:38 30.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Отработка действий на случай поступления больных, инфицированных Эболой. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девятилетняя девочка, которая заразилась смертельным вирусом лихорадки Эбола, скончалась в Уганде, сообщает местное издание Independent со ссылкой на министерство здравоохранения восточноафриканского государства.
Как заявил представитель министерства здравоохранения Бернард Опар, ребенок скончался утром в пятницу. Как сказал отец погибшей, он и его супруга по-прежнему находятся на наблюдении у врачей.
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"Это была моя старшая дочь, мы все еще пытаемся договориться о похоронах. Медицинские сотрудники здесь находятся в контакте с людьми в ДРК и пытаются решить, должны ли мы забрать тело (девочки) обратно в ДРК или похоронить здесь, на государственной земле", - сказал он.
Ранее минздрав страны сообщил, что в Уганде выявлен новый случай заболевания Эболой. По данным минздрава, болезнь была обнаружена у девятилетней девочки, которая 28 августа вместе со своей матерью приехала в Уганду из соседней Демократической республики Конго (ДРК), где зафиксирована вспышка заболевания. В первой половине июля минздрав Уганды заявлял, что властям удалось остановить распространение вируса Эбола. Тогда в стране от лихорадки скончались два человека.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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