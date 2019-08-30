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РИА Новости

Пушков призвал президента Грузии очнуться

14:35 30.08.2019 (обновлено: 16:26 30.08.2019)
26015
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
Ранее глава государства заявила, что взаимодействие двух стран возможно только в том случае, если Москва изменит свое отношение к Тбилиси.
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В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
"Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась — потеряла этим летом более 60 миллионов долларов, а могло быть куда хуже", — написал Пушков в Twitter.
Парламентарий также предупредил, что "неумная позиция" Грузии по вопросу отношений с Россией может привести к новым потерям.
В июне отношения двух стран обострились из-за акций протеста в Тбилиси после того, как президент председатель Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по инициативе принимающей стороны.
Здание Госдумы РФ
28 августа, 19:02РИА Новости
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Позднее Зурабишвили обвинила Россию в дестабилизации ситуации в Грузии и назвала "врагом и оккупантом". В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным.
Кроме того, президент Владимир Путин с 8 июля запретил прямое авиасообщение с Грузией. В свою очередь, Минтранс запретил грузинским перевозчикам летать в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва может отменить запреты, когда Тбилиси вернется в "нерусофобское русло".
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Саломе ЗурабишвилиАлексей ПушковРоссияГрузияПолитика
Популярные комментарии
Мягко сказал. Нужно не только проснуться, но и вытащить жало, питающее гениальными идеями из того места, куда оно было засунуто штатами, и попытаться уже начать думать своей головой, не оглядываясь на кормящую мать с одной ти ть кой в лице трампа, которой он кормит всех своих фоловеров поочереди.
30 августа, 15:51
NFName Family
4020020
Сенатор, ты как челобитную царице подаешь?))
30 августа, 17:16
АБАфанасий Бессмертный
191015
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