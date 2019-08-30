Пушков призвал президента Грузии очнуться

Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Ранее глава государства заявила, что взаимодействие двух стран возможно только в том случае, если Москва изменит свое отношение к Тбилиси.

"Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась — потеряла этим летом более 60 миллионов долларов, а могло быть куда хуже", — написал Пушков в Twitter.

Парламентарий также предупредил, что "неумная позиция" Грузии по вопросу отношений с Россией может привести к новым потерям.

В июне отношения двух стран обострились из-за акций протеста в Тбилиси после того, как президент председатель Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента по инициативе принимающей стороны.

Позднее Зурабишвили обвинила Россию в дестабилизации ситуации в Грузии и назвала "врагом и оккупантом". В ответ премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным.