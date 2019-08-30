Могерини подтвердила позицию ЕК по безвизовому режиму для Косово

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила в пятницу заявленную более года назад позицию ЕК, что ЕС должен предоставить самопровозглашенной республике Косово безвизовый режим.

В июле прошлого года Еврокомиссия официально заявила, что Косово выполнило необходимые требования для принятия решения о либерализации визового режима и рекомендовала Европарламенту и Совету ЕС принять предложение о снятии визовых требований.

ЕП ранее поддержал это предложение, однако практическое решение Советом ЕС до сих пор не принято.

"Нет никакой тайны в том факте, что ЕК уведомляла Совет ЕС, что настало время принять решение о визовой либерализации с Косово. Теперь решение принимать Совету. Мы считаем, что пора жителям Косово увидеть это решение. Я надеюсь, что министры примут его как можно скорее, но это в их руках", - заявила она на пресс-конференции в Хельсинки, где прошли неформальные переговоры глав МИД стран ЕС.

Как сообщал ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, в Совете ЕС против предоставления Косово безвизового режима с ЕС возражали Испания, Греция, Германия, Франция, Нидерланды и Дания.