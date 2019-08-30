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РИА Новости

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

14:26 30.08.2019 (обновлено: 14:57 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки в суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
"Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет", — сообщила изданию "Обозреватель" пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.
Она добавила, что никаких препятствий для процедуры нет, "все идет планово".
В свою очередь, дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры продолжаются, процесс еще не завершен.
"Идет разговор и обсуждение конкретных модальностей обмена по линии компетентных ведомств", — подчеркнул собеседник агентства.
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Процесс идет

Ранее в СМИ появились публикации, что Москва и Киев 30 августа взаимно передадут граждан, которые проходят в двух странах по различным уголовным делам. Некоторые издания даже сообщили точное время приземления самолета с заключенными из России в аэропорту Киева, но эти данные оказались ошибочными. В украинском президентском офисе и СБУ сообщили, что процесс продолжается.
Как написала в фейсбуке сотрудница Рады Анна Исламова, в обмене участвуют украинские моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, а также осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
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Список пленных для обмена еще не утвержден, заявил Медведчук
В свою очередь, адвокаты арестованных моряков отказались комментировать любые публикации до окончания процесса.
"Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", — написал в Facebook адвокат Николай Полозов.
Другие юристы сообщили РИА Новости, что будут давать комментарии только после того, как будут предприняты какие-либо конкретные действия.

"Часть минского процесса"

Возможность взаимного обмена заключенными прокомментировали в МИД Германии. Представитель ведомства Кристофер Бургер на брифинге уточнил, что Берлин не будет подтверждать какие-либо данные, это должны сделать Москва и Киев.
"Мы не должны спекулировать, должны дождаться, пока участники сами сделают заявления. Принципиально, как вы знаете, обмен пленными являются частью минских договоренностей. В этой связи наша позиция всегда заключалась в том, что реализация этих договоренностей важна и должна приветствоваться, потому что это часть дорожной карты по мирному урегулированию для восточной Украины", — добавил Бургер.
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Обмен заключенными между Россией и УкраинойЕлена ГитлянскаяНиколай ПолозовСлужба безопасности УкраиныМИД ГерманииРоссияУкраина
Популярные комментарии
А при чём тут задержанные и преступники!?)),, Как поёт Вика Цыганова:- "Хорошо ядрёна мать!)),, только меру надо знать"!?.. Отпустив морячков и СБУшников керченского прорыва и террориста Сенцова!?!)),, это что то, как то не то!)).. Украина объявит "перемогу" над Россией а Россия "кивнёт" в ответ, понурив глаза!?)). Это не есть хорошо?))...Нельзя идти на поводу у США и Европы!))..
30 августа, 15:09
Александр Гриненко
2100100
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