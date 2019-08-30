В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

"Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет", — сообщила изданию "Обозреватель" пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Она добавила, что никаких препятствий для процедуры нет, "все идет планово".

В свою очередь, дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры продолжаются, процесс еще не завершен.

"Идет разговор и обсуждение конкретных модальностей обмена по линии компетентных ведомств", — подчеркнул собеседник агентства.

Процесс идет

Ранее в СМИ появились публикации, что Москва и Киев 30 августа взаимно передадут граждан, которые проходят в двух странах по различным уголовным делам. Некоторые издания даже сообщили точное время приземления самолета с заключенными из России в аэропорту Киева, но эти данные оказались ошибочными. В украинском президентском офисе и СБУ сообщили, что процесс продолжается.

Как написала в фейсбуке сотрудница Рады Анна Исламова, в обмене участвуют украинские моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, а также осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

В свою очередь, адвокаты арестованных моряков отказались комментировать любые публикации до окончания процесса.

"Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию. Официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены", — написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

Другие юристы сообщили РИА Новости, что будут давать комментарии только после того, как будут предприняты какие-либо конкретные действия.

"Часть минского процесса"

Возможность взаимного обмена заключенными прокомментировали в МИД Германии. Представитель ведомства Кристофер Бургер на брифинге уточнил, что Берлин не будет подтверждать какие-либо данные, это должны сделать Москва и Киев.