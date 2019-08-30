Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие военные продолжают переброску бронетехники к сирийской границе, сообщает в пятницу агентство Турецкие военные продолжают переброску бронетехники к сирийской границе, сообщает в пятницу агентство Anadolu

Отмечается, что колонна танков и БТР из разных воинских частей Турции достигли района Антакья в приграничной с сирийским Идлибом провинции Хатай. Колонна выдвинулась к воинским частям на границе с Сирией с соблюдением мер безопасности.

Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.