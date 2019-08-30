Турция перебрасывает бронетехнику на границу с Сирией

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Турецкие военные продолжают переброску бронетехники к сирийской границе, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
Отмечается, что колонна танков и БТР из разных воинских частей Турции достигли района Антакья в приграничной с сирийским Идлибом провинции Хатай. Колонна выдвинулась к воинским частям на границе с Сирией с соблюдением мер безопасности.
Ранее в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.