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РИА Новости

ЕС выступил за сохранение СВПД и деэскалацию в Ормузском проливе

14:24 30.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС выразили на переговорах в Хельсинки поддержку сохранению СВПД с Ираном, усилиям по деэскалации ситуации вокруг Ормузского пролива, а также работе спецпредставителя ООН по созданию конституционной комиссии в Сирии, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В Хельсинки прошли неформальные переговоры глав МИД стран ЕС, итоги которых на пресс-конференции подвела Могерини, трансляция велась на сайте ЕК.
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По словам Могерини, в рамках обсуждения ситуации на Ближнем Востоке министры рассмотрели, в частности, обстановку в Сирии.
"Была выражена всеобщая поддержка работе спецпосланника ООН (Гейра) Педерсена, усилиям по созданию конституционной комиссии, а также выражена обеспокоенность ситуацией в Идлибе", - сказала она журналистам.
Кроме того, страны ЕС вновь высказались в поддержку "полному выполнению и сохранению СПВД".
"ЕС будет прилагать все усилия, чтобы этот договор остался в силе", - сказала Могерини.
Она также сообщила, что ЕС совместно с РФ и Китаем ведет в развитие последней встречи по СВПД работу по обеспечению сохранения сделки, не уточнив детали.
Министры затрагивали также ситуацию вокруг Ормузского пролива. По словам главы дипломатии ЕС, "основное послание заключается в том, что необходимо избегать дальнейшей эскалации, открывать возможности для диалога и сотрудничества в регионе".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ормузский проливФедерика МогериниЕвросоюзВ мире
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