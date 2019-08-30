ЕС выступил за сохранение СВПД и деэскалацию в Ормузском проливе

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018. Архивное фото

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС выразили на переговорах в Хельсинки поддержку сохранению СВПД с Ираном, усилиям по деэскалации ситуации вокруг Ормузского пролива, а также работе спецпредставителя ООН по созданию конституционной комиссии в Сирии, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В Хельсинки прошли неформальные переговоры глав МИД стран ЕС, итоги которых на пресс-конференции подвела Могерини, трансляция велась на сайте ЕК.

По словам Могерини, в рамках обсуждения ситуации на Ближнем Востоке министры рассмотрели, в частности, обстановку в Сирии.

"Была выражена всеобщая поддержка работе спецпосланника ООН (Гейра) Педерсена, усилиям по созданию конституционной комиссии, а также выражена обеспокоенность ситуацией в Идлибе", - сказала она журналистам.

Кроме того, страны ЕС вновь высказались в поддержку "полному выполнению и сохранению СПВД".

"ЕС будет прилагать все усилия, чтобы этот договор остался в силе", - сказала Могерини.

Она также сообщила, что ЕС совместно с РФ и Китаем ведет в развитие последней встречи по СВПД работу по обеспечению сохранения сделки, не уточнив детали.