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РИА Новости

Чибис рассказал о решении проблемы оттока людей из Мурманской области

14:12 30.08.2019 (обновлено: 15:38 30.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проект "На Севере - жить!" в Мурманской области должен помочь решить ряд ключевых проблем региона, в первую очередь, проблему оттока населения, заявил врио губернатора Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Власти региона считают главным вызовом увеличивающийся отток населения. "Причем этот отток населения растет: за 2018 год рост по сравнению с прошлым годом на 26%. Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, и наша молодежь", - сказал Чибис. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
По его словам, "медицина, жилье, качество городской среды, - не устраивает и не соответствует текущим стандартам". Чибис добавил, что "на самом деле количество рабочих мест увеличивается, но жить на Севере тяжело".
"И первое, с чего я начал, это как раз с решения этих ключевых задач: с наведения элементарного порядка, чистоты в городах, с благоустройства, с решения проблем медицины. Это первые шаги, которые позволяют изменить отношение людей к Кольскому полуострову, к Северу. И мы запустили проект под слоганом "На Севере - жить!", решая все эти ключевые вопросы", - рассказал врио губернатора.
Чибис выразил уверенность, что внимание к людям при решении конкретных бытовых вопросов "позволит людей не только удержать, но и привлечь". "И главную задачу я вижу - сделать так, чтобы через несколько лет все-таки постараться этот тренд изменить. Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков, чего нельзя допустить", - сказал он.
Глава Мурманской области также доложил президенту о том, что второй проблемной темой региона было состояние жилищно-коммунального хозяйства, однако власти приступили к ее решению, и положительные изменения уже видны.
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"С одной стороны, нам удалось продвинуться вперед в наведении порядка в сфере управления жильем, потому что с первых дней, как я стал работать, я ужаснулся состоянию дворов, наледи на кровле, и в штабном режиме пришлось просто города и населенные пункты очищать от снега. Дальше, в таком же штабном режиме, мы занимались очисткой городов после зимы, решением проблем с мусором. И конечно, динамика изменений, динамика наведения чистоты и порядка очевидна. Это люди видят", - отметил он.
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Андрей ЧибисВладимир ПутинРоссияМурманская областьОбщество
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