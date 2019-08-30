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РИА Новости
Война в Сирии

В Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня

14:10 30.08.2019 (обновлено: 14:13 30.08.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТехника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ХМЕЙМИМ (Сирия), 30 авг - РИА Новости. В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
"В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06.00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Российский Центр по примирению также призвал командиров вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.
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