Силовики предприняли попытку вылазки к позициям ополчения, заявили в ДНР

"Сегодня ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся в "серой зоне" к нашим позициям со стороны населенного пункта Новолуганское (под контролем Киева – ред.). Достигнув, примерно, одинакового расстояния между нашими и вражескими позициями, диверсионная группа остановилась и четверо из диверсантов начали совершать действия, похожие на минирование местности", - сказал представитель Народной милиции.