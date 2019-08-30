Силовики предприняли попытку вылазки к позициям ополчения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку вылазки к позициям ополчения на горловском направления, предположительно, для минирования местности, сообщил в пятницу журналистам представитель Народной милиции сампровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня ночью нашими наблюдателями на линии соприкосновения была обнаружена группа противника численностью до восьми человек, продвигавшаяся в "серой зоне" к нашим позициям со стороны населенного пункта Новолуганское (под контролем Киева – ред.). Достигнув, примерно, одинакового расстояния между нашими и вражескими позициями, диверсионная группа остановилась и четверо из диверсантов начали совершать действия, похожие на минирование местности", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, после срабатывания сигнальной мины украинские силовики вернулись на свои позиции.
"Призываем международное сообщество повлиять на украинскую сторону и добиться от нее прекращения дестабилизации обстановки на линии соприкосновения", - добавил представитель ведомства.